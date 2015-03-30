СК РФ возбудил дело за "осквернение символов воинской славы России" на территории Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства, известного заявлениями о возбуждении дел против руководства Украины и украинских военнослужащих, сражающихся с российскими оккупантами и их пособниками на востоке Украины.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту уничтожения, повреждения и осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, мест захоронения участников борьбы с фашизмом, а также осквернения символов воинской славы России, совершенных публично на территории Украины, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», - говорится в сообщении.

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Утверждается, что в распоряжении «следствия» имеются конкретные факты, свидетельствующие об уничтожении и осквернении неустановленными лицами на территории Украины в 2014 году памятников, посвященных борьбе советских воинов с фашизмом. Так, якобы, 6 января 2014 года в городе Глиняны Золочевского района Львовской области разрушен памятник тридцати двум воинам-освободителям, погибшим во время Великой Отечественной войны, 10 февраля в городе Одессе поврежден памятник погибшим морякам и кораблям Черноморского морского пароходства, 22 февраля в городе Стрый Львовской области снесен памятник советскому воину-освободителю, 18 марта и 5 мая в городе Новомосковск Днепропетровской области осквернен мемориал, посвященный памяти жертв Холокоста, 9 апреля в городе Сухой Лиман Одесской области разрушен памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, 24 сентября в Киеве в районе Бабий Яр, осквернен мемориал «Менора», посвященный евреям, погибшим во времена Второй мировой войны, 7 октября в Харькове была разбита мемориальная доска Герою Советского союза Петру Василевскому.

«Эти памятники являются символами воинской славы советских воинов в борьбе с фашизмом, а поскольку Российская Федерация является правопреемником СССР, указанные противоправные действия направлены против интересов Российской Федерации. А в соответствии с частью 3 ст. 12 УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации», - заявили в Следственном комитете РФ.

Как сообщал УНИАН, на территории РФ были зафиксированы неоднократные случае разрушения памятников, посвященных борьбе советских воинов с фашизмом.

В частности, 13 сентября 2012 года в центре российского города Иваново администрация разрушила памятник героям Великой Отечественной войны, установленный в честь юбилея Победы на площади 40-летия Победы.

В пресс-центре ивановского обкома КПРФ, коммунисты и жители города пытались предотвратить снос, выходя на пикеты, обращаясь с протестами в адрес администрации, но все меры оказались безуспешными. Данные случай не заинтересовал следователей Следственного комитета РФ.