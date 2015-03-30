СК РФ возбудил дело за "осквернение символов воинской славы России" на территории Украины
Следственный комитет РФ возбудил дело за «осквернения символов воинской славы России, совершенных публично на территории Украины».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства, известного заявлениями о возбуждении дел против руководства Украины и украинских военнослужащих, сражающихся с российскими оккупантами и их пособниками на востоке Украины.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту уничтожения, повреждения и осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, мест захоронения участников борьбы с фашизмом, а также осквернения символов воинской славы России, совершенных публично на территории Украины, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», - говорится в сообщении.
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Утверждается, что в распоряжении «следствия» имеются конкретные факты, свидетельствующие об уничтожении и осквернении неустановленными лицами на территории Украины в 2014 году памятников, посвященных борьбе советских воинов с фашизмом. Так, якобы, 6 января 2014 года в городе Глиняны Золочевского района Львовской области разрушен памятник тридцати двум воинам-освободителям, погибшим во время Великой Отечественной войны, 10 февраля в городе Одессе поврежден памятник погибшим морякам и кораблям Черноморского морского пароходства, 22 февраля в городе Стрый Львовской области снесен памятник советскому воину-освободителю, 18 марта и 5 мая в городе Новомосковск Днепропетровской области осквернен мемориал, посвященный памяти жертв Холокоста, 9 апреля в городе Сухой Лиман Одесской области разрушен памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, 24 сентября в Киеве в районе Бабий Яр, осквернен мемориал «Менора», посвященный евреям, погибшим во времена Второй мировой войны, 7 октября в Харькове была разбита мемориальная доска Герою Советского союза Петру Василевскому.
«Эти памятники являются символами воинской славы советских воинов в борьбе с фашизмом, а поскольку Российская Федерация является правопреемником СССР, указанные противоправные действия направлены против интересов Российской Федерации. А в соответствии с частью 3 ст. 12 УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации», - заявили в Следственном комитете РФ.
Как сообщал УНИАН, на территории РФ были зафиксированы неоднократные случае разрушения памятников, посвященных борьбе советских воинов с фашизмом.
В частности, 13 сентября 2012 года в центре российского города Иваново администрация разрушила памятник героям Великой Отечественной войны, установленный в честь юбилея Победы на площади 40-летия Победы.
В пресс-центре ивановского обкома КПРФ, коммунисты и жители города пытались предотвратить снос, выходя на пикеты, обращаясь с протестами в адрес администрации, но все меры оказались безуспешными. Данные случай не заинтересовал следователей Следственного комитета РФ.