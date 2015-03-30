Телеканал Ukraine Today опубликовал факты присутствия российских военных в Украине

Международный телеканал Ukraine Today собрал факты присутствия российской армии в Украине в англоязычном интернет-проекте.

"Из России с "любовью" - так называется новый интернет-проект Ukraine Today, который собрал факты российской агрессии против Украины и перевел их на английский язык, сообщает ТСН.

В сотрудничестве с "Информационным сопротивлением" журналисты Ukraine Today в текстах, фото и видео воссоздали историю оккупации Россией украинских территорий, начиная от аннексии Крыма, заканчивая вторым Минским соглашением. Отныне, международным экспертам и всем интересующимся не надо выискивать разрозненные свидетельства присутствия российского оружия и российских солдат в Украине - они собраны в одном месте и доступны на английском языке. Как говорят авторы проекта, объективное информирование - главное оружие Украины в информационной войне.

"Российская агрессия против Украины началась с открытия "информационного фронта", его закрытием все и закончится, - говорит координатор "Информационного сопротивления" народный депутат Дмитрий Тымчук. - Для этого Украине не нужно использовать манипуляции и дезинформацию, чтобы склонить симпатии мира на свою сторону. Такие коварные сценарии нужны лишь Москве, как агрессору. Для того же, кто защищает свою независимость и свою территорию, ложь не нужна. Поэтому для нас достаточно, чтобы международное сообщество узнало правду о событиях на Донбассе. Это и является рецептом нашей победы в информационной войне", - добавил он.

Генеральный продюсер Ukraine Today Татьяна Пушнова обещает, что Минскими соглашениями проект не завершится: "From Russia with love" не является постоянным интернет-проектом. Он будет развиваться, дополняться и реагировать на события в Украине и в дальнейшем, пока последний российский солдат не уберется с оккупированной украинской земли. Я очень благодарна за помощь экспертам "Информационного сопротивления" за помощь в создании проекта и буду рада продолжить наше сотрудничество."

"From Russia withlove" - уже второй интернет-проект от телеканала Ukraine Today. "Киборги против Кремля" рассказал сразу на трех языках - английском, французском и итальянском - историю противостояния украинских военных и террористов в Донецком аэропорту, создание современного международного хаба и его уничтожение.

Международный англоязычный информационный проект Ukraine Today был создан летом 2014 года: в августе заработал англоязычный новостной телеканал, в сентябре - веб-сайт www.uatoday.tv. Инициатор создания проекта - украинская компания "1+1 Медиа". Телеканал Ukraine Today доступен через спутник Hotbird, в кабельных сетях Европы, а также через приложения Smart-TV Samsung, LG и Philips.