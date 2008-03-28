Ющенко намекнул Тимошенко, что ему не надо ни медведчуков, ни шуфричей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства решить все проблемы по поставкам природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в городе Васильков Киевской области.

«В конце концов, я жду от правительства, от тех компетентных институтов, которые обеспечивают газовую политику, решения всех газовых вопросов, которые предусмотрены политическими договоренностями. Нам не нужна газовая война с Россией», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, стране нужны стабильные поставки газа.

«Я не хочу, чтобы авантюристы снова приходили в этот сектор и как несколько лет назад крали миллиарды на этих махинациях. Я никогда не занимался газом как заинтересованное частное лицо и никогда этим не буду заниматься, и моя семья в том числе. Я знаю, что лжи много – я на это хочу дать один ответ: я честный Президент и хочу, чтобы правительство, которое отвечает за те или другие вопросы, не путало интересы государственного характера с какими-то другими», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, проблема в газовом вопросе как раз лежит в этой плоскости, поэтому Украина не рассчиталась ни за один кубометр газа. По его словам, существование долга за поставленный газ в размере более 2 млрд. долларов является не только большим финансовым грузом, но и негативно влияет на репутацию страны.

Он отметил, что украинец и украинская нация должны за все платить, поскольку даром никто ничего не будет давать.

«Чем достойнее, своевременно, в полном объеме мы это сделаем, тем меньше нам будет нужно услуг медведчуков, например, или шуфричей, или кого-то еще из вчерашнего дня», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также отметил, что внутренняя цена на газ в Украине на сегодняшний день после четырехкратного повышения за последние три года все равно остается ниже, чем в России. Он добавил, что НАК «Нафтогаз» имеет 14 млрд. грн., некомпенсированных из госбюджета, и продолжает продавать газ некоторым потребителям по цене более низкой, чем 50 долларов за тысячу кубометров при том, что закупает газ по цене 179,5 долларов.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что на сегодняшний день Украина задолжала России 2 млрд. долларов за потребленный с начала года газ.

Президент также сообщил, что поручил правительству и премьер-министру безотлагательно сформировать директивы и отправить делегацию в Москву для переговоров. В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что вышеупомянутые переговоры должны начаться уже на этой неделе. По его мнению, на них речь должна идти об объемах и условиях поставок газа в 2008 году.

27 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что у НАК «Нафтогаз Украины» не существует долга за газ перед российским ОАО «Газпром» в сумме 2 млрд. долларов.

По ее словам, существует задолженность «в размере около 900 млн.». Премьер сообщила, что причиной формирования такой задолженности является отсутствие подписанных актов о поставках природного газа. «Поэтому правительство накопило деньги, и ждет, когда будут подписаны документы. Сейчас идет выяснение позиций, как будет работать новый контракт. То, что привезли из Москвы, – это пока еще общее рамочное соглашение. Это не долг – это ожидание подписания документов и перерасчета денег по цене 179,5 дол. за тысячу кубометров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.