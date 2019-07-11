Зеленский пользуется доверием большинства украинцев, остальные политики отстают – опрос
Действующий президент Владимир Зеленский пользуется наивысшим уровнем доверия среди украинцев. Главе государства доверяют более половины украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 6-10 июля.
Читайте такжеПорошенко возглавил антирейтинг украинских политиков
Так, уровень доверия к Зеленскому составляет 65%, тогда как не доверяют главе государства 27% опрошенных граждан.
Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (24%), Анатолий Гриценко (23%), Юлия Тимошенко (22%), Юрий Бойко (22%), Владимир Гройсман (20%) и Игорь Смешко (20%).
Меньше всего респонденты доверяют Петру Порошенко (14%) и Виктору Медведчуку (12%).
При этом на западе страны самый высокий уровень доверия у Зеленского и Вакарчука, в центре – у Зеленского, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсмана, на юге – у Зеленского и Бойко, на востоке – у Зеленского, Бойко, Разумкова и Медведчука.
Как сообщал УНИАН, соцгруппа «Рейтинг» обнародовала предвыборный рейтинг партий. Лидером электоральных симпатий являются партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.