На Донбассе саперы в течение месяца обезвредили 550 боеприпасов - ГСЧС

10:50, 30 марта 2015
Политика
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В течение месяца саперы обследовали 55 гектаров территорий в Луганской и Донецкой областях и изъяли 550 боеприпасов.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение марта благодаря работе наших пиротехников было обследовано 55 гектаров территорий Донбасса», - сказала Быстрая.

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По ее словам, во время обследования было обнаружено и изъято 550 боеприпасов, из которых 94 артиллерийских снаряда, 106 минометных мин, 128 боевых гранат, 54 реактивных боеприпаса, а также 168 других взрывоопасных предметов.

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