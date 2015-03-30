На Донбассе саперы в течение месяца обезвредили 550 боеприпасов - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение марта благодаря работе наших пиротехников было обследовано 55 гектаров территорий Донбасса», - сказала Быстрая.

Читайте такжеВ селе на Луганщине обнаружили растяжку с гранатой возле школьной спортплощадки

По ее словам, во время обследования было обнаружено и изъято 550 боеприпасов, из которых 94 артиллерийских снаряда, 106 минометных мин, 128 боевых гранат, 54 реактивных боеприпаса, а также 168 других взрывоопасных предметов.