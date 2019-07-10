Изгнанный Зеленским чиновник голосовал за "честного преЗЕдента" (фото)

В комментариях к посту за 21 апреля Годунка тепер троллят, как можно увидеть на скриншоте.

Секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок, которого в среду, 10 июля, выгнал со встречи Владимир Зеленский, на президентских выборах голосовал за действующего президента.

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Об этом свидетельствует пост Годунка в Facebook за 21 апреля, день голосования на выборах президента Украины.

"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного преЗЕдента", - написал чиновник под фото у урны, куда он бросил бюллетень.

Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка покинуть мероприятие.