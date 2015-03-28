Филатов: Мы вычистили все бандподполье, всем предателям мы купили билет в один конец

Народный депутат и бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов стал на колено перед жителями Днепропетровска и области, передает ТСН.

Он поблагодарил людей, благодаря которым было сохранено единство Украины. Это произошло на многолюдном митинге в Днепропетровске, где команда предыдущего руководителя области Игоря Коломойского отчитывалась перед жителями за год своей работы.

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Филатов отметил, что среди достижений этой команды - решительная борьба против сепаратизма и российской агрессии.

"Мы вычистили все бандподполье. Всем колаборантам и предателям мы купили билет в один конец. Пусть они живут там, где хотят, или не живут вообще", - заявил он, сорвав овацию.

"Мы сделали много. Нам пришло время уйти", - сказал он. После этих слов люди начали аплодировать и скандировать: "Спасибо".

При этом Филатов признал, что команде предыдущего главы Днепропетровской ОГА удалось достичь не всех целей. В частности, стандарты жизни рядовых людей повысить не удалось.

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"Мы не смогли победить коррупцию. Но видит Бог, что мы не воровали и не брали взятки", - сказал он. Кроме того, по словам Филатова, из-за яростного сопротивления из Киева не удалось полностью "вычистить риго-комуняцкую мерзость". "Мы стали личными врагами Путина", - констатировал нардеп.

И добавил, что все члены команды Коломойского могли спокойно и безбедно наслаждаться жизнью в Европе, но вместо того весь год тяжело работали ради своей страны.

"Мужчина должен воевать за свои алтари и очаги. Это наша земля! Здесь наши церкви, наши синагоги и наши мечети! Слава Украине!", - объяснил он.