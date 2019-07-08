Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС - СМИ

Когда вице-премьер пришла к Мариинскому дворцу, ей отказали во входе.

Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.

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Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ждал ее участия, сообщает "Европейская правда".

По данным источников СМИ, еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда вице-премьер пришла к Мариинскому дворцу, ей отказали во входе.

Межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина – Европейский Союз.