Обострение на Донбассе, а не жалобы России на язык: Украина объяснила, что на самом деле должно волновать Совбез ООН

Украина призвала Совет безопасности Организации Объединенных Наций отреагировать на обострение Россией конфликта на Донбассе вместо рассмотрения вопроса о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в социальной сети Facebook.

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Он рассказал, что председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко написал в адрес председателя Совета безопасности ООН письмо в контексте заседания относительно украинского языка, которое должно состояться 16 июля.

«Как часть дипломатического алгоритма 3 июля Украина официально проинформировала председателя Совета безопасности ООН (от Перу) о том, что украинский закон о языке не угрожает международному миру и безопасности и не имеет никакого отношения к компетенции Совета безопасности», - заявил дипломат.

В частности, позиция Украины является четкой - закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является исключительно внутренним вопросом Украины.

«Важнее аспект. В письме украинская сторона привлекает внимание к существенному обострению российско-украинского конфликта, что на самом деле должно волновать Совет безопасности. Несмотря на искреннее желание Украины достичь прогресса в политико-дипломатическом урегулировании, Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства», - заявил Николенко.

В частности, украинская сторона подчеркнула, что речь идет об игнорировании Россией вопроса освобождения украинских моряков и кораблей по требованию Международного трибунала, не соблюдении Россией режима прекращения огня на Донбассе, обстреливая медицинский персонал в нарушение международного гуманитарного права.

«Считаем, что на это, прежде всего, должен отреагировать Совбез ООН. Все остальные «языковые» инициативы Москвы - банальное очковтирательство», - сообщил дипломат.