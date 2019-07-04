У Зеленского ответили Путину: сепаратистами называем марионеток Кремля, а не жителей Донбасса

У Зеленского отметили, что все называют своими именами.

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова Зеленского о «сепаратистах» относятся не к жителям Донбасса, а к руководству террористических группировок «ДНР» и «ЛНР».

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Об этом сообщают «Новости Донбасса».

«Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами – марионеток Путина мы так называем. Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей – мы с ними говорим», – сказал Потураев во время дискуссии «Новая политика на Донбассе» в Киеве, которую организовала «ЗеКоманда».

Также он выразил сожаление, что на неподконтрольных территория люди из российских и сепаратистских СМИ услышат президента России Владимира Путина, но вряд ли услышат позицию команды Зеленского.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог с Киевом возможен, «если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами».