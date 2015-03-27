Дело Бочковского поручат другому прокурору
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин поручит вести дело экс-главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, который обвиняется в коррупции, другому процессуальному прокурору.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Генеральный прокурор своим решением сегодня поручит вести дело Бочковского другому процессуальному руководителю», - говорится в сообщении.
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По словам Геращенко, следователи должны предоставить новому процессуальному прокурору дополнительные доказательства по делу Бочковского или «убедить его в том, что уже странных доказательств – достаточно».
Как сообщал УНИАН, суд отказался арестовать экс-главу ГСЧС Бочковского и его бывшего заместителя Василия Стоецкого из-за нехватки доказательств совершения преступления.
Обновлено. Вышел от Генерального Прокурора. Его позиция четкая - коррупционеров никто покрывать не будет. Процессу...Posted by Антон Геращенко on 27 Март 2015 г.