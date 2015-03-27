Бочковского отпустят завтра в полдень, если МВД не предоставит суду доказательств совершения им преступления - прокурор
Экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского могут отпустить, если следователи МВД до истечения срока временного задержания не предоставят доказательств совершения им преступления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал начальник первого отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Генпрокуратуры Андрей Шевченко.
Он напомнил, что, "в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, Бочковский задержан на 72 часа".
"На сегодняшний день нет соответствующих документов, мною были даны соответствующие указания органам предварительного расследования о предоставлении этих документов", - добавил он.
Читайте такжеВ кабинете Бочковского найдены банковские карты и сертификаты на оффшорную фирму - Аваков
"Если за 72 часа не будут предоставлены доказательства, Бочковского должны отпустить... До 12 часов следующего дня закончится срок (временного задержания) - 28 марта в 12.18 минут", - подчеркнул Шевченко.
Как сообщал УНИАН, Бочковському и его заместителю Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.
Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.
Вместе с тем сегодня Печерский районный суд Киева принял решение вернуть МВД ходатайство об аресте Бочковского из-за отсутствия достаточного количества доказательств совершения им преступления.