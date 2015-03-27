Бочковского отпустят завтра в полдень, если МВД не предоставит суду доказательств совершения им преступления - прокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал начальник первого отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Генпрокуратуры Андрей Шевченко.

Он напомнил, что, "в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, Бочковский задержан на 72 часа".

"На сегодняшний день нет соответствующих документов, мною были даны соответствующие указания органам предварительного расследования о предоставлении этих документов", - добавил он.

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"Если за 72 часа не будут предоставлены доказательства, Бочковского должны отпустить... До 12 часов следующего дня закончится срок (временного задержания) - 28 марта в 12.18 минут", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Бочковському и его заместителю Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.

Вместе с тем сегодня Печерский районный суд Киева принял решение вернуть МВД ходатайство об аресте Бочковского из-за отсутствия достаточного количества доказательств совершения им преступления.