Вслед за Бочковским суд отказался арестовывать его заместителя

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила следователь-судья Ирина Литвинова, удовлетворив соответствующее ходатайство начальника первого отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Генеральной прокуратуры Андрея Шевченко.

Читайте такжеБочковского отпустят завтра в полдень, если МВД не предоставит суду доказательств совершения им преступления - прокурор

Стоецкий назвал решение суда объективным. Он также выразил надежду, что завтра, 28 марта, его должны отпустить.

Как сообщал УНИАН, сьогдоні, 27 марта, Печерский райсуд Киева принял решение вернуть органу досудебного расследования ходатайство следствия об аресте экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского из-за отсутствия достаточного количества доказательств совершения им преступления.

Бочковському и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.