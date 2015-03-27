ЕК подготовит отчет о выполнении Украиной условий отмены визового режима до конца апреля - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на круглом столе в Киеве заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

«Я обратилась к господину Томбинскому (главе Представительства ЕС в Украине Яну Томбинскому - УНИАН) с просьбой не делать предварительных выводов, поскольку только на этой неделе состоялась последняя миссия. У нас нет окончательного отчета, отчет по последней миссии будет только 7 апреля. До середины - конца апреля ЕК будет готовить свой финальный отчет», - сказала Зеркаль.

Она сообщила, что на следующей неделе в Брюсселе будут обсуждены приоритетные вопросы, которые необходимо решить Украине до Рижского саммита «Восточного партнерства» в мае для получения безвизового режима с ЕС.

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«В понедельник в Брюсселе я буду встречаться еще с гендиректоратом по внутренним делам, и мы будем обсуждать, какие рекомендации были сделаны экспертами и что мы должны сделать в приоритетном порядке в течение следующих двух месяцев для того, чтобы получить позитивный месседж на Рижском саммите», - сказала Зеркаль.

«После этого мы все вместе, и это понимание есть и у президента, и у премьера, сделаем все возможное для обеспечения принятия этого решения, поскольку мы действительно считаем, что для украинских граждан это будет важный сигнал, связанный с тем, что европейская интеграция - это не только лозунг, это реальность», - добавила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, Томбинский заявил, что на саммите «Восточного партнерства» в Риге 21-22 мая не будет принято решение о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом. «Этого решения не будет из-за того, что нет времени для того, чтобы его принять», - сказал он.