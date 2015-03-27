Кернес лично избивал активистов Евромайдана - Аваков

Об этом министр МВД Арсен Аваков заявил в эфире телеканала "1+1", пишет Lb.ua.

"Есть исчерпывающие доказательства того, что Кернес лично похищал, избивал и организовывал издевательства над людьми - харьковскими майдановцами, которые тогда были в очень сложной ситуации. Есть соответствующие факты и показания с обеих сторон Кернес должен быть осужден", - заявил Аваков.

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"Кернес будет цепляться за процессуальные вопросы, но никакого сомнения нет, что приговор должен состоятся быстро. Проблема в том, то Кернес - инвалид первой группы. Эта проблема этическая для нас для всех,для общества. Но сначала должен быть приговор, а потом мы должны будем принять соответствующее решение", - резюмировал глава МВД.