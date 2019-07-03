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Волкер рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским

10:57, 03 июля 2019
Политика
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REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что президент Владимир Зеленский привержен достижению мира на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад.

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Об этом спецпредставитель США написал в микроблоге Twitter. "Великолепная встреча с президентом Зеленским - четкая приверженность достижению мира на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад. Он заявил о своем решительном настрое реформировать Украину, что мы в полной мере поддерживаем", - отметил Волкер.

Как сообщал УНИАН, Волкер ожидает от Российской Федерации вывода тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований после завершения разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

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Теги: #Волкер на Донбасе#Владимир Зеленский