Басманный суд Москвы отклонил очередную жалобу защиты Савченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья Артур Карпов.

”Жалобу адвоката Новикова оставить без удовлетворения”, - сказал Карпов.

Адвокаты подали жалобу на объединение Следственным комитетом РФ уголовных дел о расследовании гибели российских журналистов и незаконное пересечения Савченко российской границы.

В тоже время, в ходе заседания следователь Тимофей Грачев сообщил, что предъявления Савченко обвинения по статье 356 УК РФ - примирения запрещенных средств и методов ведения войны, является ”технической ошибкой”, которая уже исправлена.

По мнению адвокат Марка Фейгина в уголовно-процессуальном кодекс нет понятия ”техническая ошибка”.

”Я такого не знаю, либо постановление действует, либо его надо отменить... Помимо процессуальной есть фактическая сторона, заключается она в следующем - это уже не первые подобного рода действия следственной группы. Почти полтора десятка следователей - получается, что люди не разобрались какие предъявляют обвинения лицу, которые они приобщили к ходатайству о продлении срока содержания под стражей”, - сказал Фейгин.

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”Получается, что следствие ведется неряшливо, не в соответствии с законом, односторонне, с обвинительным уклоном”, - подчеркнул он.

По его словам, ”технические ошибки” следствия всегда связаны с тем, что Савченко кроме вменяемых ей преступлений совершила еще какие-то.

Фейгин подчеркнул, что в такой ситуации необходимо отменять все решения, которые принимались на основании документа с ”технической ошибкой”. В частности, решение о продлении ареста 15 мая 2015 года и содержание под стражей.

”Следствие почему-то за 9 месяцев не разобралось как ему правильно составлять процессуальные документы”, - сказал Фейгин и попросил следствие вынести частное определение в отношении следователей.

В свою очередь, сама Надежда сравнила действия следователей с диктантом.

”Такое впечатление, что вы диктант пишите - сделали ошибку - ничего страшного, это техническая ошибка. Суд представляет букву закона. Каждая буква, запятая - казнить нельзя помиловать решает отрубить мне голову или не отрубить. В стране, где есть по-настоящему честный суд, справедливость, закон, за такую ошибку пришлось бы дорого и честно заплатить”, - сказала Савченко.

”Мне приходится платить не за что - 9 месяцев моей жизни прошло в заключении, потому что так действует закон в России”, - подчеркнула Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.