Порошенко пригрозил Ахметову и Фирташу "жесткой и быстрой расправой" - источник

Отставкой губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского президент Петр Порошенко практически пригрозил другим олигархам, в том числе Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу, "жесткой и быстрой расправой" в случае, если они попытаются обогатиться за счет госбюджета Украины.

Об этом "Апострофу" заявил источник в Администрации президента.

«Не было личного конфликта с губернатором. Президент дал ясный сигнал, в том числе Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу, о том, что “доить” госбюджет никто больше не сможет. Расправа будет быстрой и жесткой. С президентом лучше сотрудничать. Важно также, что Порошенко поддержали Арсений Яценюк и Арсен Аваков»,‒ сказал собеседник.

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Напомним, в ночь с 24 на 25 марта президент Украины Петр Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА. Соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с ним.