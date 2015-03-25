Европа сдала экзамен на свое единство в поддержке Украины - депутат ЕП
Депутат Европейского парламента, докладчик по вопросу выделения Украине 1,8 млрд макрофинансовой помощи Габриелиус Ландсбергис заявляет, что сегодняшним голосованием в ЕП Европа сдала экзамен на свое единство в поддержке Украины.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий комментарий он сделал по результатам голосования.
”Сегодняшнее решение о предоставлении исторически значительной помощи стране, которая не является членом ЕС, демонстрирует, что Европа сдала экзамен на свое единство в поддержке Украины. Сегодня Украина борется не только за свою собственную безопасность и независимость, но и за безопасность и демократические ценности всего ЕС, поэтому ЕС должен помочь всеми возможными средствами”, - заявил Ландсбергис.
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По его словам, финансовая помощь является ”необходимым, но далеко не последним шагом”. ”Я рад, что радикально настроенным депутатам Европарламента, которые поддерживают Путина, не удалось заблокировать это решение”, - подчеркнул политик.
Вице-президент группы Европейской Народной партии Яцек Сариуш-Вольский выразил уверенность, что ”самым большим подарком” для президента России Владимира Путина было бы, если бы ЕС и Запад ”могли бы позволить обанкротиться Украине”. ”Мы не можем допустить этого. Друг познается в беде», - подчеркнул он.