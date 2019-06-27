Зеленский посоветовал журналистам спросить Медведчука, почему он встретился с боевиками "только под выборы"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ни разу не общался с председателем политсовета партии "Оппозиционный блок - За життя" Виктором Медведчуком.

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал журналистам спросить у председателя политсовета партии «Оппозиционный блок - За жизнь» Виктора Медведчука, почему он проводит переговоры с контролируемыми Россией боевиками об освобождении украинских пленных.

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Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Я ни разу не общался в своей жизни, на посту президента Украины и в принципе вообще в жизни, с господином Медведчуком. Это правда», - заявил Зеленский.

«Если у нас есть страна, большая, независимая, самостоятельная Украина, я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает моё отношение к этому вопросу. То есть, это не о каких-то личностях - это очень важный вопрос. Почему поднимается вопрос возврата пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы. Спросите его», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Медведчук заявил, что сегодня в Минске провел прямые переговоры с главарями боевиков с целью освобождения четырех украинских военнопленных.

Российские СМИ сообщили, что завтра в Минске боевики передадут Медведчуку четырех пленных украинцев.

Позже соратник Медведчука Вадим Рабинович назвал их имена.

По словам Рабиновича, боевики намерены освободить Эдуарда Михеева, которого боевики «ЛНР» задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трех военнослужащих ВСУ: Якова Веремейчика, взятого боевиками «ЛНР» в плен 25 мая 2018 года, Дмитрия Великого, взятого в плен 11 сентября 2016 года и приговоренного к 15 годам лишения свободы, Максима Горяинова, взятого боевиками «ДНР» в плен 22 мая 2019 года и незаконно приговоренного к 15 годам лишения свободы.