Суд Киева снял главреда "Страны" Гужву с международного розыска
Шевченковский районный суд Киева снял с международного розыска бывшего главного редактора издания «Страна» Игорь Гужва.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Лысенко отметил, что решение суда было вынесено еще 13 июня.
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По его словам, суд руководствовался тем, что адвокаты Гужвы предоставили суду подтверждение того, что он получил политическое убежище в Австрии.
Как сообщал УНИАН, Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении него открыли уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).
По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы - 10 тыс. долларов - Гужва был задержан.
Гужва назвал предъявленные ему обвинения во взяточничестве сфабрикованными.
31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Вену и попросил у австрийских властей политическое убежище.
5 февраля Шевченковский райсуд Киева постановил взыскать 1 млн 35 тыс. грн залога, внесенного за Гужву, в бюджет, и дал разрешение на его задержание с целью привода в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения на содержание под стражей.
13 февраля стало известно, что Гужву объявили во всеукраинский розыск.
Адвокаты утверждали, что их подзащитный за рубежом лечится, и вернется в Украину 20 февраля.
1 октября 2018 года Гужва заявил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.
3 октября Шевченковский райсуд Киева отказался изменить Гужве меру пресечения с залога на содержание под стражей.