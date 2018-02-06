Суд дал разрешение на задержание сбежавшего в Австрию главреда "Страны.ua" Гужвы

Также суд распорядился взыскать 1 миллион 35 тысяч гривень залога Гужвы в государственный бюджет.

Шевченковский районный суд Киева решил взыскать 1 млн 35 тысяч гривень залога, внесенного за главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужву, в бюджет и дал разрешение на его задержание с целью привода в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Как сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, соответствующее решение суд принял 5 февраля.

Читайте такжеЛуценко рассказал, как Гужве удалось бежать за границу

«05.02.18 Шевченковским райсудом удовлетворено ходатайство прокурора об обращении залога, внесенного в качестве меры пресечения, в 1 миллион 35 тысяч гривень, в госбюджет. Также предоставлено разрешение на его задержание с целью привода в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения на содержание под стражей», - написала Сарган в Twitter.

Эту информацию подтвердил и сам Гужва, отметив что власти организовали давление на Австрию, где сейчас пребывает главред интернет-ресурса.

"Вчера суд постановил меня задержать и принудительно доставить на заседание (если этого не произойдет, то следующий шаг - объявление в розыск). Параллельно Банковая поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться моей выдачи", - написал Гужва у себя в Facebook.

Как сообщал УНИАН, главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении него открыли уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы - 10 тыс. долларов - Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения во взяточничестве «сфабрикованными».

24 июня 2017 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривень.

Читайте такжеГПУ готова направить в Австрию запрос об экстрадиции Гужвы (видео)

26 июня 2017 года за Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.

Кроме того, Шевченковский районный суд Киева осуществляет рассмотрение еще в одном уголовном производстве по обвинению директора ООО "Вести Масс-Медиа" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Во время досудебного расследования в этом уголовном производстве Гужве была избрана мера пресечения - залог в размере 1 миллион гривень, который внесен на счет суда.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища.

1 февраля 2018 года пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что прокуратура готовит ходатайство в суд об обращении залога Гужвы в доход государства и изменении ему меры пресечения на более строгую, поскольку считает, что он сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него.