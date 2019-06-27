80% украинцев считают, что высшие органы власти и должностные лица нарушают Конституцию - опрос

Подавляющее большинство опрошенных (60%) уверены, что нарушение Конституции является недопустимым при любых условиях.

Более 80% украинцев считают, что высшие органы государственной власти и должностные лица нарушают Конституцию.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Большинство украинцев считают, что высшие органы государственной власти и должностные лица постоянно (38%) или часто (43%) нарушают Конституцию.

По сравнению с аналогичным опросом Деминициатив и КМИС, проведенным с 15 по 25 декабря 2015 года, уменьшилось количество тех, кто считал, что эти нарушения постоянны (в 2015 году таких людей было 52%).

По данным опроса, среди причин нарушения Конституции чаще всего упоминалось пренебрежение законами и правом со стороны должностных лиц (эту причину отметили 59% опрошенных, что на 10% меньше, чем в 2015).

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных (60%) уверены, что нарушение Конституции недопустимо при любых условиях и лишь 11% допускают, что орган власти может нарушить Конституцию, если это способствует более быстрому принятию решений, которые принесут пользу обществу.

В то же время, по сравнению с 2015 годом, существенно вырос (с 11% до 18,5%) процент тех, кто считает, что орган власти может нарушить Конституцию, если, по его мнению, определенное ее положение не соответствует интересам общества. Соответственно, на 14% уменьшилось количество тех, кто против нарушения Конституции при любых условиях.

Социологи отмечают, что в отношении к нарушениям Конституции особенно выделяется регион Донбасса, где 31% опрошенных считают, что орган власти в интересах общества может нарушить Конституцию.

*** Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова для проекта Центра политико-правовых реформ с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ) среди 2 тыс. 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.