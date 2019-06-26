Разведения сил в Станице Луганской: США ожидают от России вывода тяжелого вооружения и разоружения боевиков

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что ожидает от Российской Федерации вывода тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований после завершения первого этапа разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

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Об этом спецпредставитель США сообщил в микроблоге Twitter. "Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь слово за Россией, чтобы осуществить обоюдные дальнейшие шаги с целью укрепления режима прекращения огня, в том числе по выводу тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований", - отметил Волкер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, состоялся 1-й этап разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская".

В штабе ООС заявили, что процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской на линии разграничения не ослабляют оборонительные возможности Вооруженных сил Украины. Также было заявлено, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил в районе Станицы Луганской.