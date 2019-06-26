У ГБР назвали причину десятков обысков у чиновников Минобороны

Уголовное производство о закупке для нужд ВСУ вещевого имущества открыто по факту, подозрение никому не вручено.

Государственное бюро расследований провело 40 обысков у чиновников Министерства обороны по фактовому делу о закупке некачественных бронежилетов и другого вещевого имущества для Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, следователи ГБР провели 40 обысков в квартирах и служебных помещениях чиновников Минобороны и представителей коммерческих структур.

Кроме того, Труба заявил, что данное уголовное производство было открыто еще в конце апреля, и до сих пор следователи собирали доказательства, а сегодня были проведены обыски.

Говоря о сути уголовного производства, Труба заметил, что речь идет о закупке вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам. Общие убытки в результате этой закупки, которая состоялась в начале текущего года, составили 100 млн грн.

Кроме того, сказал Труба, было закуплено имущество ненадлежащего качества, в том числе 20 тысяч бронежилетов, проверка которых показала, что 3 из 5 бронежилетов простреливаются. Также по завышенной цене были закуплены 100 тысяч комплектов военной формы и непригодные к использованию палатки.

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По словам Трубы, в ГБР рассматривают версию, что к этому преступлению причастен один из руководителей Министерства обороны, руководители департаментов Министерства обороны, субъекты частного права и исследовательские учреждения.

Труба отметил, что чиновники и коммерсанты точно знали, что имущество не соответствует требованиям, однако провели эти закупки.

В рамках обысков изъято 11 тысяч бронежилетов и изымается документация. При этом директор ГБР подчеркнул, что дело пока является фактовым, подозрения по нему никому не вручены. Труба добавил, что после проведения ряда экспертиз, что займет 4-6 месяцев, в ГБР определятся с тем, кому объявлять подозрение.

Кроме того, он опроверг обвинения со стороны партии "Европейская солидарность" о том, что обыски у бывшего советника экс-президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова - это политическое преследование. Труба заверил, что во время обысков у Бирюкова ничего не изъяли, а о политическом преследовании нет оснований говорить, поскольку производство по данному делу было открыто еще когда Порошенко был президентом.

Комментируя уголовные производства, которые расследует ГБР и к которым может быть причастен Порошенко, Труба заявил, что таких производств восемь.

Также Труба сообщил, что, хотя производство было открыто в конце апреля, ранее оперативно-розыскные действия относительно возможных злоупотреблений при закупке вещевого имущества проводила Нацполиция, и это происходило еще в 2018 году, то есть до создания Государственного бюро расследований.