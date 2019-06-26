У бывшего советника Порошенко Бирюкова проводят обыски - "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность" называет эти следственные действия политическим давлением.

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова проходят обыски.

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Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и неприкрытым преследованием по политическим мотивам", - говорится в заявлении партии.

"Европейская солидарность" расценивает обыски у Бирюкова как "часть реванша", как "попытку расправы" над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии.