СБУ задержала четырех граждан, причастных к деятельности "ЛНР" и "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в Станично-Луганском районе задержан информатор боевиков, местный житель, 1978 года рождения. Он был завербован в Луганске представителями одного из подразделений военной разведки России и согласился на сотрудничество.

По их указанию злоумышленник узнавал данные о блокпостах ВСУ, количестве бойцов и их вооружения. Во время очередного "наблюдения" его задержали контрразведчики, сообщили в СБУ.

Другой информатор, согласно информации, выходил на связь с террористами из Мариуполя, сообщая боевикам о строительстве линий обороны города.

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Следователи СБУ открыли и расследуется также уголовное производство в отношении жителя Красногоровки Марьинского района Донецкой области, который передавал боевикам сведения о ситуации в городе.

Кроме того, в Славянске задержали боевика так называемой "ДНР", 1995 года рождения. В апреле-мае прошлого года он охранял один из блокпостов, с автоматом в руках патрулировал по городу. "После побега приспешников остался в Славянске, поддерживая связь со своими вожаками", - сообщили в СБУ.