Журналисты показали, где и с кем Фирташ праздновал день рождения (фото, видео)

Празднование состоялось 2 мая в ресторане "Il Melograno" в центре австрийской столицы, пишут СМИ.

54-день рождения украинского олигарха и одного из основных финансовых столпов режима президента-беглеца Виктора Януковича Дмитрия Фирташа в Вене посетили влиятельные украинские политики и бизнесмены.

Среди гостей Фирташа были замечены народные депутаты Сергей Левочкин (член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"), Юрий Бойко (народный депутат, сопредседатель пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь"), Иван Мирный ("оппоблоковец"), Михаил Папиев (депутат от "Оппоблока"), Иван Фурсин (парламентарий от группы "Воля Народа") и бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы. Об этом говорится в спецрепортаже "Команда Фи" программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Как удалось установить журналистам, празднование состоялось 2 мая в ресторане "Il Melograno" в центре австрийской столицы.

Этот отель расположен в 20 минутах езды от венского дома, в котором живет сам Дмитрий Фирташ и о котором ранее рассказывали журналисты "Схем".

Для гостей пела народная артистка Таисия Повалий, которая также является экс-депутатом от "Партии регионов", говорится в расследовании.

"Многочисленная охрана следила не только на входе в ресторан, но и на подступах к улице, где проходило празднование. Телохранители пытались помешать съемке журналистов, чтобы скрыть гостей от камер", - рассказали журналисты.

Напомним, Дмитрий Фирташ уже шестой год вынужденно находится в Австрии, пытаясь избежать экстрадиции в США.

В Америке олигарха подозревают в попытке подкупа чиновников Индии. Речь шла о получения там лицензии на добычу сырья – титановой руды. А уже готовую продукцию на ее основе Фирташ вроде планировал продавать американской компании «Боинг». Но защита олигарха все обвинения отвергает.

25 июня Верховный суд Австрии должен объявить решение об экстрадиции Фирташа. Следовательно, олигарха могут доставить в США уже в начале июля.