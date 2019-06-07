Австрия может в июле экстрадировать Фирташа в США - СМИ

По словам адвоката, решение о возможной экстрадиции может быть принято на заседании 25 июня.

Австрия может принять решение об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США в июле этого года.

Об это сообщает NBC, ссылаясь на письмо его адвоката судьям в США.

По его словам, решение о возможной экстрадиции может быть принято на заседании 25 июня. Адвокат Дэн Уэбб отмечает, что в случае соответствующего решения австрийского суда экстрадиция Фирташа в США займет от 7 до 10 дней.

Читайте такжеСуд обязал ОПЗ выплатить компании Фирташа более $250 миллионов

"Адвокат Фирташа Дэн Уэбб сказал - австрийские юристы его клиента считают, что если Верховный суд Австрии примет решение об экстрадиции, олигарха могут выдать США через 7-10 дней после судебного заседания", - говорится в сообщении.

"Хотя до сих пор невозможно с уверенностью что-то предсказать, австрийские адвокаты Фирташа, таким образом, считают, что господин Фирташ при нынешних обстоятельствах может быть экстрадирован уже в первую неделю июля", - говорится в письме адвоката.

Напомним, 21 февраля 2017 года австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США, которые добивались выдачи бизнесмена с 2014 года. Штаты обвиняют Фирташа в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешение на добычу титана в Индии. Американские следователи нашли у него более сотни оффшорных компаний. За это все Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Однако впоследствии суд предоставил отсрочку этому решению пока суд Европейского Союза не решит вопрос – могут ли судить Фирташа в Австрии, если производство по нему было открыто в Швейцарии, и не нужно ли из-за такого расхождения повторять слушание дела в главном судебном органе ЕС. Суд Евросоюза постановил – это не противоречит европейским законам.