"Неделю не выходил из дома": в прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука

Пресс-секретарь прокуратуры Киева отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели депутата Дмитрия Тимчука, тело которого с огнестрельным ранением нашли 19 июня.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Официальную же версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов лиц, которые имеют информацию о причине смерти Тымчука и получения результатов назначенных судебных экспертиз.

«Исходя из показаний близких лиц, следствие владеет информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти», - рассказала она.

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Пресс-секретарь прокуратуры Киева также отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности судебно-медицинская, баллистическая и другие.

«Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего», - отметила Максимец.

В день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.

«Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет обнаружения следов пороховых газов», - рассказали в прокуратуре.

Максимец подтвердила, что в квартире было двое людей - «погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других людей в квартире не было».

Как сообщал УНИАН, 19 июня народного депутата Дмитрия Тымчука нашли в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову. Его коллега, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение.

По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых убийство, несчастный случай и неосторожное обращение с огнестрельным оружием.