В полиции рассказали о возможном исчезновении драгоценностей из квартиры Тымчука

Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств.

Близкий к погибшему сегодня народному депутату Дмитрию Тимчуку человек заявил о вероятном отсутствии нескольких ювелирных изделий.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеТымчук был зарегистрирован сегодня в Раде как "присутствующий", теперь его фамилия исчезла из списка - журналистка (фото)

"В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшему народному депутату, заявило о вероятном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, народного депутата Дмитрия Тымчука нашли в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову.

Его коллега, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение.

По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Правоохранители рассматривают ряд версий, среди которых убийство, несчастный случай и неосторожное обращение с огнестрельным оружием.