Уже во вторник в Украине за долги отключат цифровое телевидение

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Концерна РРТ.

По сообщению КРРТ, в течение последних четырех месяцев «Зеонбуд» «постоянно нарушает условия договора с Концерном РРТ в части расчетов за оказанные услуги».

"По состоянию на 23 марта 2015 года "Зеонбуд", несмотря на предупреждения о временном прекращении предоставления услуг, которое было отправлено еще 6 марта 2015 года, не рассчитался с Концерном РРТ за предоставленные услуги в 2014-2015 годах" - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ зоне АТО возобновили вещание украинских каналов

"Поскольку до 23 марта 2015 года не состоялось даже частичного погашения долга, Концерн РРТ вынужден с 09:00 24 марта 2015 года приостановить оказание услуг ООО «Зеонбуд» на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей на территориях подконтрольных Украинской власти", - отмечают в КРРТ.

В концерне напомнили, что основным условием непрерывного и качественного предоставления телекоммуникационных услуг является необходимость своевременной оплаты за них. Не получая средства в надлежащих объемах предприятие не может своевременно рассчитываться с энергоснабжающими организациями, которые, в свою очередь, вынуждены отключать от энергопитания объекты Концерна РТТ