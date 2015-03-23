Корбан требует создать Временную следственную комиссию по заявлениям Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске заявил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан.

Он отметил, что сегодняшнее заявление Наливайченко является «циничной и наглой ложью».

«Мы требуем, чтобы в парламенте была создана следственная комиссия из народных депутатов. Мы требуем перенести разборки по всем эпизодам обвинения, которые прозвучали, в стены парламента. Мы требуем, чтобы Наливайченко представил все факты, которые у него есть. А если их у него нет, то тогда он должен уйти в отставку», - сказал Корбан.

Он также отметил, что сегодня пресс-служба Днепропетровской ОГА обнародовала заявление по поводу убийства сотрудника СБУ.

«Мы осуждаем этот факт, присоединяемся к поиску преступника и будем содействовать правоохранительным органам в раскрытии этого резонансного дела», - подчеркнул он.

Корбан также отметил, что Наливайченко использует двойные стандарты.

«Мы хотим заявить о том, что господин Наливайченко, делая различные заявления, применяет двойные стандарты. Мы сегодня совершенно четко заявляем, что мы знаем, что именно сотрудники СБУ наладили и «крышуют» схему передвижения товаров в зоне АТО ... Мы считаем, что подобные двойные стандарты у нас в стране недопустимы», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Дмитрий Мандзик был убит 21 марта в Волновахе.

По подозрению в убийстве офицера СБУ задержаны 11 человек: восемь участников банды в Днепропетровске, остальные - на территории Донецкой области. В результате обысков у злоумышленников изъят большой арсенал оружия и взрывчатки.

Сегодня, 23 марта, Наливайченко сообщил, что в розыск объявлен гражданин Украины Гордеев, который причастен к убийству в Волновахе сотрудника СБУ - капитана Мандзика.

По его словам, бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" совместно с сотрудниками МВД в Донецкой, Днепропетровской областях и Днепропетровске задержали 9 участников вооруженного бандформирования, которое наладило контрабандную поставку ликвидных товаров на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

По словам Наливайченко, во время обысков у членов группировки изъято огромное количество различного оружия, в том числе у тех, которые задержаны в Днепропетровской области.

Наливайченко отметил, что члены этого бандформирования "имели выходы на отдельных народных депутатов, представителей отдельных облгосадминистраций".

При этом глава СБУ отметил, что после задержания отдельных членов группировки "нам пытаются оказывать сопротивление члены парламента нашего украинского, но они будут видеть себя в криминальных хрониках, пока не будет снята депутатская неприкосновенность, а мы будем продолжать расследование этого дела, мы понимаем, что это только часть банды. Не исключаем, что гражданин Гордеев является главарем банды".

Также Наливайченко отметил, что сейчас идет проверка о возможном финансировании этого бандформирования со стороны отдельных украинских чиновников.