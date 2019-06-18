Призрак большой приватизации бродит по Украине

Для Украины с ее недореформированной и в ключевых секторах монополизированной системой экономики приватизация крупных предприятий всегда была болезненной, поскольку зачастую власти не могли создать благоприятный инвестиционный климат и обеспечить равный доступ всех желающих купить госсобственность.

Именно поэтому повторная приватизация «Криворожстали» в 2005 году за почти 5 млрд долларов до сих пор является одновременно является и эталоном, и недостижимой вершиной.

После этого годовые планы по продаже государственной собственности оборачиваются громкими провалами. Причина крылась в том, что власть так и не смогла перестать учитывать интересы влиятельных людей, которые в потере кормушек и разрушении монополий не заинтересованы.

Как следствие, бюджет не получал запланированные поступления, а госпредприятия – новых эффективных собственников. К примеру, за прошлый год поступления от приватизации в госбюджет составили лишь 300 млн гривень. А планировали получить более 23 миллиардов! То есть, план выполнен на чуть более чем 1%.

При этом после принятия Верховной Радой в начале прошлого года нового закона о приватизации представители власти рисовали радужные картины будущей продажи крупных госактивов, которые называются лишней обузой для государства и рассадником коррупции.

Но именно наличие прибыльных серых схем на этих предприятиях были главным доводом скептиков, предсказывавших активное противодействие движению украинской приватизационной телеги. По итогам прошлого года и половины текущего можно сказать, что продать так называемые объекты большой приватизации в ближайшем будущем вряд ли удастся.

При этом после принятия Верховной Радой в начале прошлого года нового закона о приватизации представители власти рисовали радужные картины будущей продажи крупных госактивов, которые называются лишней обузой для государства и рассадником коррупции

Причин для пессимизма несколько.

Во-первых, большая приватизация уже сейчас начала увязать в судах. Началось все с того, что в прошлом году по иску одного из участников конкурса по отбору инвестиционных советников фактически сорвана продажа угольной компании «Краснолиманская», завода «Электротяжмаш», фармацевтической компании «Индар», Объединенной горно-химической компании, Одесского припортового завода.

Не миновала такая же судьба госкомпанию «Центрэнерго», которая является одним из ведущих производителей электроэнергии в стране. Благодаря продаже контрольного пакета акций этого предприятия планировали получить минимум 6 млрд грн, однако в конце прошлого года конкурс по приватизации отменили. И вот в мае этого года Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества осуществлять какие-либо действия по приватизации предприятия. Тем самым был удовлетворен иск компании, подававшей заявку на участие в отмененном конкурсе.

Пока трудно представить, что нужно сделать для выхода из этого глухого угла, ведь рассмотрение дел в украинских судах, как показывает опыт, может затянуться на годы.

Вторым аргументом того, что как минимум до конца этого вряд ли стоит ожидать продажи крупных государственных активов, является политическая ситуация в стране. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах образовался некий вакуум, ведь Верховная Рада и Кабинет министров остались прежними, причем настроены центральные органы власти друг к другу враждебно, что явно не поможет делу.

Даже если Конституционный Суд не отменит указ президента о проведении досрочных парламентских выборов, назначенных на 21 июля, процесс формирования новой коалиции и нового состава правительства может затянуться до начала осени. В случае отмены досрочного роспуска Рады выборы законодателей пройдут вообще в конце октября.

К тому же, не стоит забывать, что в повестке дня властей будут находиться куда более важные задачи. К примеру, получение нового транша от Международного валютного фонда или продление контракта на транспортировку российского газа, который заканчивается в аккурат в конце текущего года. Понятно, что концентрировать усилия придется на решении этих глобальных вызовов, потому на менее приоритетное, в том числе, на приватизацию, может попросту не хватить времени.

Вторым аргументом того, что как минимум до конца этого вряд ли стоит ожидать продажи крупных государственных активов, является политическая ситуация в стране

Третье – возникла неопределенность в вопросе запуска рынка электроэнергии с июля 2019 года. Президент Украины Зеленский ранее на текущей неделе внес в парламент законопроект, предусматривающий перенос запуска нового рынка на один год - на 1 июля 2020 года. Очевидно, что это может отложить планы продажи того же «Центрэнерго» как минимум на конец следующего года.

Так как часть проблемных объектов большой приватизации прямо или опосредованно завязана на электричестве (те же предприятия химической отрасли), то многое будет зависеть от того, приведет ли запуск рынка к росту электротарифов.

Несмотря на обещания премьер-министра Владимира Гройсмана недопустить рост стоимости электричества для населения и промышленности, реальность может оказаться совсем другой.

Следующая причина для пессимизма – низкий уровень доверия к Украине со стороны зарубежных инвесторов. В ближайшее время серьезные игроки мирового рынка с высокой долей вероятности будут обходить Украину стороной, даже если со временем удастся «утрясти» проблему с судами. К тому же, сама структура национальной экономики со значительным олигархическим влиянием, предполагает скорее формирование монополий, а не конкурентных рынков.

Ну и напоследок, нужно сказать, что Украина в вопросе затягивания большой приватизации теряет едва ли не самый важный ресурс – время. Запланированные к продаже активы с годами в основном лишь снижают свою привлекательность для возможного будущего покупателя, поскольку падает стоимость основных фондов и, как следствие, растут издержки, необходимые для приведения предприятий в порядок.

Следующая причина для пессимизма – низкий уровень доверия к Украине со стороны зарубежных инвесторов

Сложившуюся ситуацию могут изменить предстоящие выборы в парламент. По крайне мере есть такая надежда, что новая конфигурация Рады даст импульс кардинальному реформированию национальной экономики. Как показывают социологические опросы, велика вероятность того, что партия президента будет иметь серьезное представительство в новом парламенте и, как следствие, будет принимать активное участие в формировании нового правительства с возможностью влиять на Фонд госимущества и на всю приватизационную политику.

Учитывая это, хочется верить, что новая команда все-таки сможет запустить процесс приватизации крупных государственных компаний. Важность их продажи состоит не сколько в поступлении денег в бюджет (а их в этом году планировали получить 17 млрд гривень), сколько в привлечении эффективного менеджмента и снижении уровня коррупции в госсекторе. А эти изменения со временем дадут новое качество жизни для всех украинцев.

Дмитрий Шварц