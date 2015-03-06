В Берлине стартовали переговоры заместителей глав МИД в "нормандском формате"
12:22, 06 марта 2015Политика
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В Берлине началась встреча заместителей министров иностранных дел "нормандской четверки".
REUTERS
Она проходит в германском внешнеполитическом ведомстве за закрытыми дверями. Россию представляет статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин, сообщает ТАСС.
На переговоры приглашены также представители ОБСЕ, в том числе спецпредставитель в Контактной группе Хайди Тальявини и глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Эртугрул Апакан.
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Среди других вопросов, которые планируется обсудить, - социально-экономические условия в зоне конфликта, а также создание рабочих групп в рамках Контактной группы для рассмотрения всех аспектов договоренностей.
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