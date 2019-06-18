У Зеленского увидели признаки узурпации власти в отказе Рады поддержать все инициативы президента

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук попросил парламент на этой неделе рассмотреть представление главы государства относительно увольнения генпрокурора Юрия Луценко, главы МИД Павла Климкина и назначения Вадима Пристайко министром иностранных дел.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет, что отказ парламента поддержать все инициативы главы государства имеет признаки узурпации власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сказал на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

«К большому сожалению, за период с момента инаугурации президента - с 20 мая по 7 июня - парламент из внесенных 5 законопроектов и трех представлений не поддержал ни одной инициативы президента, они считаются отклоненными и снятыми с рассмотрения», - сказал он.

По словам Стефанчука, «такое взаимное неприятие дает основания сегодня важным авторитетам Украины, в частности, первому президенту Украины Леониду Кравчуку, утверждать, что это имеет признаки узурпации власти».

Читайте такжеЗеленский пос кандидатуру главы МИД Украины

Как отметил Стефанчук, он не хотел бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество между президентом и Верховным Советом продолжалась на таком взаимном неприятии.

Он попросил парламент на этой пленарной неделе рассмотреть три представления, внесенные президентом Украины: о даче согласия на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора об освобождении Павла Климкина от должности министра иностранных дел Украины и о назначении на эту должность Вадима Пристайко.

Стефанчук подчеркнул, что президент призывает парламент принять важные для Украины законопроекты, которые касаются энергетического рынка, в частности, относительно альтернативных источников энергии, а также об отсрочке с 1 июля 2019 года до 1 июля 2020 года введения полномасштабной модели либерализованного рынка электроэнергии.