Пристайко рассказал, о чем говорил с Зеленским несколько часов

Встреча Пристайко и Зеленского продолжалась несколько часов.

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским по поиску способов сдвинуть с "мертвой точки" Минский процесс и переговоры в "нормандском формате".

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Об этом Пристайко сказал журналистам на брифинге, который транслировался в эфире телеканала "112 Украина".

"С президентом мы говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на мертвой точке - Минск, процессы все, включая миротворческий, Трехсторонняя контактная группа, нормандский формат, телефонные переговоры лидеров, которые состоялись сегодня (речь идет о телефонном разговоре лидеров Франции, Германии и России - УНИАН), и которые состоятся в ближайшее время - вы увидите сообщение. Этому был посвящен первый разговор с президентом", - подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что украинская сторона хочет узнать о результате телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. "Мы сейчас хотим узнать о результатах разговора между лидерами Германии, Франции и России... Мы сейчас узнаем, и по результатам будем планировать наши следующие шаги", - сказал Пристайко.