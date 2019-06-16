Кремль фактически признал себя стороной конфликта на Донбассе – координатор ИС

Координатор ИС Дмитрий Тымчук прокомментировал выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО с точки зрения международного права.

Выдача российского гражданства и паспортов РФ в ОРДЛО – нарушение ряда международных договоров, а также – фактическое признание России в том, что она является стороной конфликта.

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Такое мнение выразил координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС) Дмитрий Тымчук.

«Кремль, приняв решение о выдаче паспортов на Донбассе, нарушил все, что мог в международном праве: фактически признал себя стороной конфликта, резолюцию СБ ООН 2022 (2015) О комплексе мер по имплементации минских договоренностей, ст. 47 4-й Женевской конвенции в части возможности классификации таких действий как лишения жителей оккупированных территорий своего гражданства», – отметил он.