Выдача паспортов на оккупированном Донбассе: в МИД рассказали о переговорах по санкциям против РФ

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что продолжает работать с международным сообществом с целью введения санкций против Российской Федерации из-за введения упрощенной процедуры выдачи российских паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

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Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в микроблоге Twitter.

"Режим Кремля и его марионетки начали ускоренную процедуру предоставления российского гражданства для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Намеренно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - подчеркнула Зеленко.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения относительно паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. В ведомстве отмечают, что нормативно-правовые акты РФ как предыдущие, так и будущие, направленные на получение гражданами Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.