В Россию за паспортами приехала первая группа людей из "ДНР" - росСМИ

Паспорта якобы поехали получать 34 человека.

В руководстве боевиков "ДНР" заявляют, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.

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Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова так называемого "начальника миграционной службы "ДНР" Владимир Краснощека.

Паспорта якобы поехали получать 34 человека. "Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра по выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.