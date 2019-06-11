Климкин снова просит Раду об отставке

Сегодня Зеленский снова подписал представление в Верховную Раду об освобождении Климкина от должности министра иностранных дел.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает народных депутатов поддержать представление президента Владимира Зеленского о его отставке с должности главы МИД.

Об этом Климкин сообщил в Twitter. "Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, представление об увольнении Климкина было внесено в Верховную Раду 30 мая, 6 июня народные депутаты не поддержали его отставку.

Сегодня, 11 июня, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский снова подписал представление в ВР об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также подписал представление о назначении на эту должность заместителя главы Администрации президента Вадима Пристайко.