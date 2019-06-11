Новоназначенный глава Службы внешней разведки Бухарев награжден медалью ФСБ - появилось объяснение

По словам чиновника, его наградили в 2004 году за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков.

Назначенный глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев награжден медалью ФСБ "За боевое содружество".

Об этом он сам сообщал в своем Facebook в 2014 году.

Бухарев опубликовал свою агитационную листовку, где указана информация о награде.

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"Я несколько раз видел в интернете как люди упрекали меня в том, что в моих листовках написано о российской награде, поэтому я считаю нужным рассказать вам откуда она у меня", - написал Бухарев.

По словам чиновника, его наградили в 2004 году за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

В этой операции, по словам Бухарева, были задействованы представители спецслужб разных стран, в том числе США, России, Европы, Никарагуа.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата от "Батькивщины" Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки.