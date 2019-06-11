Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Владислав Бухарев является членом парламентской фракции "Батькивщины".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата от "Батькивщины" Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Был подписан указ о назначении председателя Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав ", - сказал он.

Позже Рябошапка уточнил УНИАН, что речь идет именно о народном депутате от "Батькивщины".

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Бухарев был избран депутатом в избирательном округе №162 в Сумской области.

Является председателем подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В марте 2014 года и.о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя главы Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2018 года президент Петр Порошенко уволил Евгения Божко с должности председателя Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.

17 марта Порошенко назначил временно исполняющим обязанности председателя СВР первого заместителя председателя службы Андрея Алексеенко.