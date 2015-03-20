Кэмерон: Евросоюзу нужно гарантировать продолжение санкций против РФ

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает радио "Свобода". "Относительно Украины, то сейчас наш порядок дня очень прост: мы должны гарантировать, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полной мере минские соглашения. Почему это так важно? Потому что на завершающей стадии минских соглашений содержатся тяжелые вещи, которые Россия должна выполнить. Важно, чтобы санкции не были ослаблены, пока это не произойдет", - сказал Дэвид Кэмерон на саммите ЕС в Брюсселе.

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Как сообщал УНИАН, 19 марта, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС ставит снятие экономических санкций с России в зависимость от полного выполнения ею минских договоренностей.