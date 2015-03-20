Фюле: Евросоюз должен предоставить Украине четкую перспективу членства

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle , комментируя достижения Украины через год после подписания политической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Я вижу, что украинская власть делает все возможное в нынешних обстоятельствах. Ведь надо одновременно и защищать государство, и проводить реформы. Это очень трудно, но и очень важно", - отметил Фюле.

По его словам, важнейшей задачей для Украины является борьба с коррупцией. "Надо сделать так, чтобы коррупционеры не были безнаказанными. Первые шаги уже сделаны. Но должно быть сделано больше. Нужно также укреплять демократические институты, есть еще много вопросов, в которых надо использовать потенциал соглашения об ассоциации", - сказал Фюле.

Читайте такжеФюле возложил часть вины за конфликт в Украине на Германию

Политик считает, что лучшим стимулом для реформ в Украине является перспектива членства в ЕС.

"Я уже давно думаю, что страны-члены должны предоставить четкую перспективу членства Украине. Речь Не идет о членстве завтра или послезавтра. Но речь идет о том, чтобы применить наиболее эффективный, мощный инструмент для преобразований, который имеет в своем распоряжении ЕС, - расширение. Ирония в том, что на последнем саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе не был достигнут консенсус по этому поводу. Обидно, что погибло столько людей в Украине, пока главы МИД стран ЕС в феврале или марте 2014-го согласовали предложения вроде того, что "соглашение об ассоциации - не конечная цель сотрудничества ЕС и Украины", - подчеркнул еврокомиссар.