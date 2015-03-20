Рада в пятницу заслушает Кабмин по тарифам и энергоресурсам

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, пишет Lb.ua.

Также на заседании будет рассмотрен законопроект 1421 о предоставлении права присвоения звания Героя Украины иностранцам и лицам без гражданства за совершение геройского поступка, связанного с защитой прав и свобод граждан, независимости и территориальной целостности Украины.

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Кроме того, депутаты рассмотрят 5 проектов постановлений о проведении парламентских слушаний, 5 проектов постановлений о переименовании сел и проект постановления об изменении и установлении границ города.