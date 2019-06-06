Парламент не дал согласие на увольнение Грицака с должности председателя СБУ
Парламент не поддержал президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины (№10345).
Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления проголосовали только 78 народных депутатов из 304 зарегистрировавшихся в сессионном зале.
Во время рассмотрения вопроса первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук напомнил, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны накануне постановил передать этот вопрос на рассмотрение народных депутатов для принятия решения.
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Как сообщал УНИАН, 20 мая Грицак подал президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Грицака.