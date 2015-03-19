Рада разрешила разведчикам проводить спецоперации на оккупированных территориях

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 258 народных депутатов из 311, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, этот законопроект дает "нашим разведслужбам право фактически проводить спецоперации на оккупированных территориях".

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Так, в статье 8 Закона Украины “Об оперативно-розыскной деятельности” устанавливается, что исключительно с целью получения разведывательной информации для обеспечения внешней безопасности Украины указанные мероприятия могут осуществляться только по постановлению следственного судьи без разглашения третьей стороне, а мероприятия, которые не требуют разрешения следственного судьи, - без уведомления прокурора. Срок действия постановления следственного судьи о разрешении на проведение такого мероприятия не может превышать 6 месяцев.

В Законе Украины “О разведывательных органах Украины” устанавливается, что разведывательный орган Министерства обороны Украины может привлекать органы военного управления разведки и воинские части разведки ВСУ в порядке, определенном президентом Украины, мер к добыванию разведывательной информации с целью подготовки и применения вооруженных сил для обороны государства и борьбы с терроризмом.

Устанавливается также, что среди прав разведывательных органов Украины - выступать заказчиками научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ в области разработки и изготовления технических средств разведки и специальных технических средств, необходимых для осуществления разведывательной деятельности, создавать, закупать и применять технические средства разведки и специальные технические средства в порядке, определенном законодательством; проникать в международные террористические, преступные группы или организации, а также организации, осуществляющие подрывную деятельность против Украины, с целью предупреждения или прекращения их противоправной деятельности и установление лиц, которые им способствуют.