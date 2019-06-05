"Теплый дядька": Зеленский рассказал, о чем шутил в коридоре с Юнкером (видео)
13:45, 05 июня 2019Политика
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Видео, где Зеленский шутит и обнимается с Юнкером уже стало вирусным.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня встретился в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Видео, где они с Юнкером шутили в коридоре, уже стало вирусным.
Журналист "Радио Свобода" поинтересовался у Зеленского, о чем же шутили политики.
"Да обо всем. О мужском, это нельзя говорить. Но очень классная у нас такая была встреча. Я не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично. Но он такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. И он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать именно на его личную поддержку", - рассказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, Юнкер назвал Зеленского новым другом.
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