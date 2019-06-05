Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе и обратился к РФ и управляемым ею оккупантам

Президент выразил соболезнования семьям погибших военных.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение ситуации на Донбассе, где в результате обстрелов погибло трое и были ранены еще трое военнослужащих.

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На своей странице в соцсети Зеленский пожелал скорейшего выздоровления раненым и выразил соболезнования семьям погибших. Также Зеленский обратился к российскому руководству и главарям пророссийских оккупантов на Востоке.

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии", - говорится в сообщении президента.

Зеленский подчеркнул, что сегодня, 5 июня, в Брюсселе обсудит с европейскими коллегами открытую демонстрацию агрессии со стороны РФ, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с Украиной с позиции силы.